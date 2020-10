Human Right Watch publie ce lundi 19 octobre un rapport accablant sur les conditions de détention en Corée du Nord. Dans ce document, l’organisation de défense des droits de l’homme, affirme que la torture pour extorsion d’aveu et autres traitements dégradants sont monnaie courante dans les centres de détention de ce pays d’Asie orientale. Human Right Watch se base sur des déclarations de responsables nord-coréens et d’ex détenus. Ceux-ci racontent qu’on les faisait asseoir sur leurs jambes croisées pendant plus de 15 heures du temps.

Ils ne devraient surtout pas bouger sous peine d’être punis. S’ils n’étaient pas assis sur leurs jambes croisées, c’est en position à genoux qu’ils exécutaient la punition.Les ex-détenus ont également révélé qu’ils faisaient le tour de la cour du pénitencier jusqu’à mille reprises. Les coups de poing pleuvaient aussi sur eux, sans oublier les bastonnades et les corrections à la ceinture de cuir. « Là-bas, tu es traité pire qu’un animal, ce que tu finis par devenir » témoigne Yoon Young Cheol, un ancien prisonnier. Un officier de police nord-coréen a confié à Human Right Watch que le règlement interdit de passer les détenus à tabac, mais « nous avons besoin d’aveux durant l’enquête…Alors il faut les frapper pour obtenir l’aveu » avoue t-il.

L’appel de HRW à Pyongyang

L’organisation de défense des droits de l’homme a dans son rapport, invité la Corée du Nord à « cesser la torture endémique et cruelle, ainsi que le traitement dégradant et inhumain dans les centres de détention ». Notons que des femmes interrogées par Human Right Watch, disent avoir été victimes de viol et d’attouchements sexuels dans ces centres de détention.

En général Pyongyang botte en touche ces genres d’accusation de violation des droits de l’homme qui pour lui ne sont rien d’autre que la diffamation destinée à « miner son système socialiste sacré ». Human Right Watch a déjà lancé un appel aux Etats-Unis, à la Corée du Sud et aux autres pays membres des Nations Unis, afin qu’ils fassent pression sur le gouvernement nord-coréen.