Hydrocarbures : le gaz du Maghreb s’impose en Europe

(Canva)

Cela fait quelques années maintenant que l’Algérie est considérée comme l’un des acteurs majeurs sur la scène mondiale de l’approvisionnement en gaz. Avec l’avènement du conflit russo-ukrainien, l’influence du pays maghrébin s’est accrue de manière exponentielle, faisant d’Alger un pilier incontournable du marché gazier international, notamment en Europe.

L’importance stratégique du gaz algérien en Europe ne peut être surestimée. Avec ses vastes réserves de gaz, l’Algérie est devenue une source fiable d’énergie pour les pays européens, contribuant ainsi à leur sécurité énergétique. Cette fiabilité est renforcée par la diversification des voies d’approvisionnement, offrant aux pays européens une stabilité accrue dans leur approvisionnement en gaz.

Publicité

Un facteur clé de l’émergence de l’Algérie en tant que fournisseur de gaz majeur en Europe est sa position géographique privilégiée. Située à proximité du vieux continent, l’Algérie offre des avantages logistiques indéniables, réduisant les coûts de transport et les risques associés au transit. Cette proximité géographique en fait un partenaire naturel pour les pays européens en quête de diversification de leurs sources d’énergie.

Ce dimanche 28 avril, au cours d’une réunion du World economic forum à Riyad en Arabie saoudite, Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, a indiqué que les clients européens du pays souhaitent un accroissement des livraisons du gaz algérien. Le gaz de la nation arabe possède une énorme côte dans des pays comme la France ou l’Espagne.

Pour satisfaire la demande sur le marché européen, les responsables de la Sonatrach (pétrolière et gazière algérienne) veulent accroitre la production gazière annuelle de plus de 10 milliards m3 d’ici à 2028. Cela augure de très belles perspectives pour l’Algérie. En outre, l’Algérie a investi massivement dans ses infrastructures gazières, améliorant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante en Europe.

Des pipelines modernes et des terminaux de gaz naturel liquéfié ont été développés, renforçant la connectivité entre l’Algérie et l’Europe et facilitant le flux de gaz vers les marchés européens. La qualité du gaz algérien est également un élément clé de son attrait pour les pays européens. Réputé pour sa pureté et son faible contenu en soufre, le gaz algérien répond aux normes environnementales strictes de l’Union européenne, ce qui en fait une option attrayante pour les pays européens soucieux de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les réformes menées dans le secteur énergétique algérien ont contribué à accroître la transparence et l’efficacité, renforçant ainsi la confiance des partenaires européens.