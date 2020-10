Eric Zemmour, le polémiste français et éditorialiste de Cnews a dû participer à l’enregistrement d’une émission sur Paris Première par Skype ce mercredi 7 octobre. Le journaliste connu pour ses positions controversées sur les questions de l’immigration et sur l’islam aurait affiché des symptômes du nouveau coronavirus. Il serait venu fiévreux dans les locaux du média. « Une émission particulière ce soir, Eric Zemmour est symptomatique. Et en attendant le résultat de son test… bah, on fera l’émission comme on pourra. », a notamment prévenu la présentatrice Anaïs Bouton « Zemmour et Naulleau », à l’entame de l’émission.

“J’ai un peu de fièvre”

Elle s’est par la suite adressée à Zemmour pour lui demander des informations sur son état de santé. « Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire symptomatique… Mais j’ai un peu de fièvre, donc voilà. Ce n’est pas extraordinaire, non plus. », a répondu le journaliste à son tour. Un peu plus tard dans la soirée, Eric Zemmour, les mêmes dispositions ont été prises par Cnews où il devrait également participé à l’émission « Face à l’info », animée par Christine Kelly.

Les animateurs de “Face à l’info” en septaine

Il a finalement participé à l’émission par le canal d’une vidéo-conférence. « Bonsoir à Eric Zemmour qui est exceptionnellement ce soir un peu loin et en même temps proche par FaceTime. Vous n’avez pas pu être là, mais vous êtes là quand même. », avait déclaré au début de l’émission la présentatrice. A la fin de l’émission, Christine Kelly a indiqué que l’équipe dirigeante de la chaîne a décidé de mettre tous les participants en septaine à cause d’un cas suspect de covid-19 sans pour autant faire mention d’Eric Zemmour.