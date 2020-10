En France, il y a quelques jours seulement, les autorités sanitaires du pays annonçaient l’enregistrement de près de 10000 nouveaux cas de coronavirus et ce en 24 heures. Des chiffres inquiétants quand on sait que la France a le septième plus grand nombre de morts de Covid-19 au monde, avec plus de 30800 personnes décédées du coronavirus. D’ailleurs, Jean-François Delfraissy, chef du conseil n’a pas écarté la possibilité que de rigoureuses mesures puissent être prises.

Une mutation à prendre au sérieux

Il y a quelques semaines, le Directeur de l’Institut Hospitalier Universitaire de Marseille, le Pr Didier Raoult annonçait fièrement les bons résultats de son institut. Il avait révélé en outre que si résurgence de cas de nouveau coronavirus, il y avait ; les chercheurs de son institut avait découvert que la souche du virus était bénigne. Beaucoup moins mortelle en tous cas que celle, qui avait frappé jusqu’alors.

Ce mardi, en revanche, le Professeur reconnaissait que la mutation qui du virus qui frappait le pays depuis quelques jours était d’une tout autre nature. Cette mutation, ce « variant », le quatrième à intervenir selon l’immunologue, serait bien plus « virulent » que les autres.

Mais semblait rassurer, Didier Raoult, la configuration génétique actuelle du virus ne semblait pas le prendre au dépourvu. Puisque selon lui, il existait dans toutes pandémies, de des mutations qui elles également donnaient lieu à des « mini-épidémies ». Et puisqu’il y avait eu une « petite diminution » des cas, il y avait là juste une « petite réaugmentation ».