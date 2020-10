La maladie du coronavirus frappe de manière irrégulière chaque malade. On le savait déjà. Mais lorsqu’un haut responsable est ciblé, les discours peuvent varier suivant les intérêts politiques du moment. Pour le président américain Donald Trump en baisse dans les sondages, il était donc hors de question d’affirmer que la maladie était dangereuse. Rétabli plutôt vite, il a donc opté pour la minimisation de son impact.

Un proche du président, ancien gouverneur du New Jersey, n’est pas lui de cet avis. Chris Christie, puisque c’est de lui qu’il s’agit, était à l’un des rassemblements problématiques de la Maison-Blanche. Il avait été testé positif au coronavirus quelque temps plus tard. Mais pour lui, l’histoire a été un peu plus compliquée que celle de son mentor Donald Trump.

«Je croyais que lorsque je suis allé à la Maison-Blanche, que j’étais entré dans une zone de sécurité, en raison des tests que moi et beaucoup d’autres subissions chaque jour. J’avais tort. J’avais tort de ne pas porter de masque à l’Amy Coney Barrett et j’ai eu tort de ne pas porter de masque lors de mes multiples séances de préparation de débat avec le président et le reste de l’équipe… En tant qu’ancien fonctionnaire, je pense que nous n’avons pas traité les Américains comme des adultes, qui comprennent la vérité, le sacrifice et la responsabilité… C’est quelque chose à prendre très au sérieux. Les ramifications sont extrêmement aléatoires et potentiellement mortelles. » a affirmé M. Christie dans un communiqué. Il faut dire que l’ancien gouverneur a été admis aux soins intensifs après sa contamination. Il y a passé 7 jours.