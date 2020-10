Dans le cadre du suivi de la mission conjointe de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Nations unies qui avait séjourné tout récemment à Abidjan, une nouvelle mission était Côte d’Ivoire ce jour pour s’enquérir des avancées de la présidentielle. La mission conduite par Shirley Ayorkor Botchwey, a échangé avec les différents partis politiques, l’opposition, le candidat indépendant ainsi qu’un groupe d’ambassadeurs.

Après ces échanges où il était question de préoccupations relatives à la situation actuelle de la Côte d’Ivoire, la mission s’est également entretenue avec le président de la République Alassane Dramane Ouattara pour avoir l’assurance du bon déroulement du scrutin présidentiel, qui d’après l’opposition n’aura pas lieu. A l’issu des rencontres, la cheffe de la mission a invité les militants de tous les partis politiques à ne pas être la marionnette des hommes politiques.

“Ne permettez pas qu’on vous utilise”

« Ne permettez pas qu’on vous utilise pour perpétuer des actes de violence comme le blocage des routes, les attaques. Ce sont des activités criminelles en tant que citoyens nous ne devons pas être utilisés où être instrumentalisés pour perpétuer des actes de violence. La Côte d’Ivoire a décidé d’emprunter la voie de la démocratie, le peuple doit pouvoir exprimer sa voix à travers le vote » a déclaré la traductrice de Mme Shirley Ayorkor Botchwey.

La Côte d’Ivoire est une étoile

« En cas de désaccord, la violence n’est pas la solution, mais le dialogue est la voie utilisée pour arriver à la résolution des conflits. La Côte d’Ivoire est une étoile non seulement pour l’Afrique de l’Ouest, mais pour toute l’Afrique. Nous souhaitons qu’à l’issue de cette élection, la Côte d’Ivoire continue son essor économique et que cela se fasse dans un environnement apaisé. Une fois encore le 31 octobre, je vous prie de faire usage de vos voix pour faire la différence et non la violence », a-t-elle ajouté.