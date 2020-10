L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a appelé les divers acteurs politiques à la paix et au dialogue. Il a en effet tenu ses propos, hier mercredi 29 octobre 2020, dans une interview accordée à la chaîne de télévision française, TV5. La diffusion de cette entrevue est prévue ce jeudi 29 octobre 2020. L’information a été donnée dans un communiqué de presse de la télévision française.

La côte d’Ivoire théâtre d’affrontements intercommunautaires

Au cours de son intervention, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) s’est adressé aux leaders politiques dans une logique de paix. « Laurent Gbagbo appelle les hommes politiques au dialogue pour préserver la paix » a-t-il déclaré. Notons que ces propos de Laurent Gbagbo interviennent à trois jours de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs localités du pays sont le théâtre d’affrontements intercommunautaires, ayant fait plusieurs morts.

16 morts

Il y a quelques jours, le gouvernement a fait état de scènes de violences « d’une extrême gravité » à Dabou, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Selon le gouvernement, ces heurts avaient fait 16 morts. Au cours de cette annonce, il a avait également été annoncé l’arrestation de « 52 individus » et la saisie de 70 machettes et 12 fusils. « Les premières investigations ont révélé que ces actes ont été suscités, avec la présence d’individus non résidents dans la localité qui ont indistinctement porté atteinte à l’intégrité physique et aux biens des membres des deux communautés en ayant pour sombre dessein de créer un conflit intercommunautaire » avait laissé entendre le gouvernement, qui avait souligné que des investigations sont en cours pour interpeller les responsables de ces actes.