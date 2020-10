A deux semaines des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, les risques d’une potentielle crise post-électorale comme en 2010-2011 se font de plus en plus sentir. L’opposition est déterminée et réaffirme tous les jours que les élections n’auront pas lieu dans le pays tant que les conditions d’une élection libre transparente et inclusive ne seront pas réunies. Le président Ouattara, de son côté ce vendredi à l’occasion du lancement de sa campagne électorale a indiqué que les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre et en toute quiétude. Ce que souhaite l’opposition est d’après lui un rêve qui ne se réalisera pas.

Dans la dynamique de la désobéissance civile lancée par l’opposition dont la phase active est entrée en vigueur, des militant ont dans certaines villes manifesté, brûlé des pneus et barricadé les voies. Comme une réponse aux appels de l’opposition au boycott actif des élections, le domicile du président du FPI, Pascal Affi N’guessa, à Bognoua, dans sa ville natale a été mis en feu ce samedi 17 octobre 2020. Un acte qui d’après les partisans de l’ancien Premier ministre, émanerait des militants du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

L’opposition absente

Notons par ailleurs, que ce même domicile avait été incendié lors de la crise post-électorale de 2010-2011. En vue de trouver des solutions à la situation actuelle entre opposition et mouvance, nous avons appris qu’une rencontre devrait avoir lieu ce jour entre le Premier ministre Hamed Bakayoko et les opposants. Toutefois, les opposants auraient joué à la politique de la chaise vide. Vivement que tous se passe dans la paix et la quiétude.