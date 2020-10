L’éminent épidémiologiste, Anthony Fauci, a récemment pris le contre-pied du gouvernement américain et notamment du président Trump, qui affirmait que le covid-19 n’était qu’une maladie aussi mortelle que la grippe. S’il reconnaît que les symptômes peuvent être similaires, les conséquences du covid-19 sur la santé sont différentes.

Ce dernier a profité de l’occasion pour rappeler qu’il n’existait aucune forme de grippe qui pouvait tuer un million de personne, si ce n’est plus, puisque la pandémie n’est toujours pas terminée. Résultat, il est, à ses yeux, parfaitement incorrect d’affirmer que la maladie est aussi dangereuse qu’une simple grippe. Le court séjour de Donald Trump à l’hôpital et son retour en grande pompe ne devrait toutefois pas aider la cause du médecin, le président américain ayant même affirmé qu’il ne fallait pas avoir peur de la maladie alors que 210.000 personnes sont déjà décédées aux USA.

Donald Trump, contredit par Fauci

Une attitude qui a beaucoup agacé les survivants du covid, pour qui le président se met en scène dans le simple but de pousser les personnes contre la fermeture du pays, à avoir de nouveaux arguments. De son côté, Fauci n’a pas souhaité accentuer ses différences avec le milliardaire américain, se contentant de rappeler l’importance des gestes barrières, du port du masque et de la distanciation sociale.

210.000 décès aux USA

Enfin, ce dernier a souligné l’importance de la décision récemment prise par la FDA, la Food and Drug Administration, qui a dévoilé de nouvelles règles plus strictes en matière de vaccin, dans le but de ne pas donner à la population, de premiers remèdes inutiles et aux lourds effets secondaires. À ce jour, 5 projets sont sur la table, en phase trois des essais. D’ici novembre ou décembre prochain, de nouvelles données pourraient ainsi être dévoilées, ce qui permettra de savoir si un vaccin sera réellement disponible.