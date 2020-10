Fortement conseillée parmi les gestes barrières, la distance sociale d’un (1) mètre ne serait pas suffisante pour se protéger contre le coronavirus. La nouvelle a été révélée par deux chercheurs, Simon Mendez et Manouk Abkarian, tous deux chercheurs au CNRS de l’université de Montpellier en partenariat avec l’université de Princeton. L’étude, réalisée sur la mobilité du virus dans l’air, a permis aux chercheurs de conclure qu’« un mètre, ce n’est vraiment pas suffisant ».

Effectuée sur la base de simulations numériques et des travaux expérimentaux, les deux procédés ont permis de chercher à savoir où vont les gouttelettes émises lorsqu’on parle. D’après le CNRS, « les flux d’airs générés en parlant ont une direction et une portée dépendante des sonorités produites ». A l’issu des expériences, les chercheurs ont constaté par exemple que certains mots prononcés projettent plus de gouttelettes que d’autres.

“La distance n’est pas pertinente…”

En guise d’exemple, Simon Mendez a expliqué que les syllabes commençant par le son P « envoient des jets d’air qui atteignent un mètre en une seconde », comme c’en est le cas pour d’autres consonnes dénommées “plosives” comme les lettres B, K, T ou encore D. Par conséquent, les scientifiques ont conclu que la distance sociale de 1 mètre, n’est pas suffisante pour être en sécurité si on n’a pas porté de masque en intérieur.

« Il ne suffit pas de respirer le virus une fois pour être malade. La distance n’est pas pertinente si on ne prend pas en compte le temps et la circulation de l’air dans l’espace », a déclaré Simon Mendz. Pour cela, le chercher a conseillé de « se débrouiller pour que ce que vous émettez n’aille pas en direction de l’autre personne, en se plaçant perpendiculaire au vent, si on est en extérieur » ainsi que privilégier les fenêtres ouvertes à l’intérieur.