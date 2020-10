Sorti hier de l’hôpital, Donald Trump risque de rapidement se replonger dans le quotidien difficile qu’est celui du président des États-Unis. Avec 207 816 morts et plus de 7.2 millions de cas, ce dernier a effectivement affirmé qu’il ne fallait pas avoir peur de la maladie. Une sortie maladroite alors que le pays traverse une crise inédite.

C’est dans ce contexte particulier qu’Alex Gibney, Ophelia Harutyunyan et Suzanne Hillingerand ont dévoilé un tout nouveau documentaire portant sur la gestion de crise du covid-19. Ce film, intitulé ‘Totally Under Control’, le long-métrage fait le focus sur la période du 15 juillet au 31 août, lorsque le pays enregistrait jusqu’à 1.000 décès au quotidien. Une situation terrible, qui a fait des États-Unis, le pays le plus endeuillé au monde.

Plus de 200.000 personnes décédées

En effet, plus de 207.000 personnes perdu la vie au cours de la pandémie. Le président lui-même a eu le virus et a été hospitalisé plusieurs jours durant. Or, avant ça, ce dernier a tenu des discours parfois insolites, provoquant la stupeur des médecins et experts qui se tenaient à ses côtés, prodiguant d’improbables conseils, comme le fait de faire des UV et de boire de l’eau de javel.

Un film attendu pour le 13 octobre prochain

Ce documentaire à charge est attendu dès le 13 octobre prochain sur diverses plateformes de vidéos à la demande (VOD). Il sera également diffusé sur la chaîne Hulu, à partir du 20 octobre prochain. À ce jour, aucune diffusion n’est prévue ailleurs, mais nul doute qu’en cas de succès, le film sera adapté pour de nouvelles audiences.