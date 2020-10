La première dame américaine Melania Trump a annoncé avoir été testée négative au coronavirus. Tout comme son mari, elle a donc vaincu la maladie en quelques jours. «Naturellement, mon esprit s’est immédiatement tourné vers notre fils», dira-t-elle. Elle a ainsi annoncé que son fils Barron âgé de 14 ans, a lui aussi été testé positif au coronavirus, même s’il n’avait aucun sympôme, avant de guérir.

Quant au coronavirus, elle a parlé de ses symptômes : “minimes, bien qu’ils m’aient frappé d’un seul coup et que cela semblait être une montagne russe de symptômes dans les jours suivants” a affirmé Melania Trump qui a ajouté avoir eu de la toux, des courbatures et des maux de tête, ainsi qu’une extrême fatigue.

Toutefois, la femme du président américain n’a pas, contrairement à lui été hospitalisée. Elle n’a pas non plus pris un cocktail de traitements expérimentaux comme lui, mais est plutôt restée chez elle, et a opté pour “une voie plus naturelle” évoquant des “vitamines et une alimentation saine“.