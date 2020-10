Alors qu’il a été testé positif au covid-19 il y a quelques jours, le président Trump se porte bien mieux. Selon son médecin, il ne présente plus de symptômes depuis plus de 24 heures et n’aurait plus de fièvre depuis près de quatre jours. Un retour en grâce qui va de pair avec le retour de ses diatribes au sujet de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, ou à l’encontre de la Chine.

En effet, sur Twitter, le président américain a été très clair, affirmant que la Chine allait payer pour ce qu’elle a fait au monde entier. Pour rappel, depuis le début, Washington affirme que le virus du covid-19 est dû à des manigances chinoises. Selon l’administration, le pouvoir chinois n’a rien communiqué durant de longues semaines et aurait même été couvert par l’OMS.

Trump s’en prend une nouvelle fois à Pékin

Ce n’est pas la première fois que Trump s’en prend violemment à la Chine. Il y a quelques semaines, ce dernier affirmait à l’occasion de la 75e assemblée générale des Nations unies, que la Chine devait rendre des comptes au reste du monde, pour n’avoir rien fait en ce qui concerne la maladie et sa propagation. Des attaques que Pékin ne cesse de rejeter, affirmant que la pandémie était liée à une activité malencontreuse et que personne n’avait rien à voir dans sa propagation.

36 millions de cas positifs

Depuis le début de la pandémie, 36 millions de personnes ont été officiellement testées positives. Plus d’un million d’entre elles est décédées, dont 211.000 rien qu’aux USA, faisant du pays de l’Oncle Sam, le premier pays en matière de bilan. L’Inde et le brésil ne suivent ensuite alors que l’Europe elle, fait face à une seconde vague.