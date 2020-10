La pandémie du nouveau coronavirus au Sénégal, c’est plus de 15 400 personnes contaminées depuis l’ouverture de la brèche dans le pays et plus de 320 personnes décédées. Outre la lutte contre récession économique et l’atténuement de l’impact économique de la pandémie sur les couches les plus défavorisées ; le gouvernement Sall, a fait de la vulgarisation des tests de dépistages, une priorité. Des milliers de tests ont été appliqués, et continuent à l’être, à diverses composantes de la population et ce dans pratiquement toutes les régions du pays.

Des tests qui avaient révélé, il y a peu une régression notable du taux de contamination. À la date de ce Mardi, le ‘’taux de positivité’’ (nombre de cas revenus positifs après les tests) était de 2.48 % en accord avec les récents tests effectués. Cependant, et c’était là l’inquiétude du ministre de la Santé sénégalais ; le nombre de cas « importés », de ceux qui entraient dans le pays via l’Aéroport de Dakar, était en progression. Pour contrer la tendance, Abdoulaye Diouf Sarr, annonçait une mesure de coercition.

Des délais de validité revus à la baisse

Les tests virologiques RT-PCR (prélèvement nasal ou salivaire) sont des tests de dépistages de la Covid-19. Leur principale finalité est de détecter par des analyses génétiques si oui ou non le sujet des prélèvements est porteur ou non d’un brin d’ADN de SARS-CoV-2 (Covid-19). C’est l’un des tests requis pour être autoriser à débarquer dans certains pays, et donc en amont pour être autorisé à embarquer à bord d’un avion.

Au Sénégal, sa validité devait être d’une semaine au maximum à votre arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass de Dakar. Mais depuis la recrudescence des cas « importés » dans le pays, un taux de 61 % « sur les deux derniers jours » selon les officiels sénégalais ; le ministère sénégalais de la Santé a décidé de la réduction du délai de validité du test RT-PCR.

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, dans un point de presse ce Mardi ; déclarait que le délai de validité des tests RT-PCR serait désormais réduit à cinq jours au lieu des sept en vigueur jusqu’à maintenant. Au-delà de ce délai, tout débarquant sur le sol sénégalais par voie aérienne, serait considéré comme personne à risque. Les compagnies aériennes desservant le pays devront donc désormais, se résoudre à contraindre leurs clients à s’astreindre à cette nouvelle mesure.