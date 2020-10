La crise en Côte d’Ivoire met toute la région ouest-africaine sous tension. Des ivoiriens opposés au régime du président Ouattara ont appelé à les artistes du pays à soutenir leur cause prenant en exemple les artistes nigérians qui ont soutenu le mouvement #endsars. Un avis qui n’est pas du tout partagé par la comédienne ivoirienne Yvidero.

Dans un live diffusé sur la toile, elle critique tous ceux qui osent comparer la situation des artistes ivoiriens avec celle de leurs collègues ivoiriens. Lire ci-dessous un extrait de ses déclarations et la vidéo du live.

Extrait de la déclaration de l’artiste Yvidero

J’ai remarqué que depuis quelques jours il y a beaucoup de posts qui circulent sur le toile soit disant que les artistes de la CÔTE D’IVOIRE ne se prononcent pas sur la situation actuelle et que nanani et que nanana, que les artistes sont des lâches, vivent de mendicité auprès des politiciens. Vous savez, moi j’ai l’habitude de dire ne prenons pas le cas des uns pour une généralité.

Moi il n’y a pas un politicien qui me nourrit, le Président ADO même je n’ai jamais dépenser ses 5F,sa femme qui est la Première Dame m’apprécie, cela ne veut pas dire que je suis Pro ADO. Aujourd’hui vous demandez aux artistes de se prononcer sur la politique pendant que c’est vous quand on commence à parler de politique, vous venez nous dire sur la toile “Ah ta carrière te plaît plus, tu es arrivé dans politique… ” et c’est vous qui voulez qu’on parle de la politique, pourquoi ?

Au Nigeria,la population vénère leurs artistes, en Côte d’Ivoire vous respectez quels artistes et puis on va se lever pour aller marcher avec vous pour manifester !! Et puis c’est quoi le but de la marche ? Vous voulez qu’on marche pour une constitution où des gens se sont assis entre eux pour voter. Je ne peux pas marcher pour un politicien. Ce que vous demandez aux artistes la,faites on va voir et nous aussi on va le faire car nous aussi on est enfant des gens(…)

Quand on veut parler à quelqu’un, c’est dans les urnes que ça se passe, pas en cassant les bus.”