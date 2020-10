On ne le présente plus. Gérard Depardieu est l’un des plus grands acteurs français. Il sortira le 08 octobre prochain son livre intitulé « Ailleurs ». Dans une interview accordée au magazine français « Le Point »., il parle de cet ouvrage et plaide pour la cause des migrants. « Les migrants, c’est un ailleurs qui nous arrive. On les chasse au lieu d’essayer de les comprendre… Les migrants veulent en général bosser, apprendre la langue, partager des choses. C’est comme ça que le monde s’est fait depuis Cro-Magnon » a-t-il déclaré.

il y a un « paquet d’âneries » qui a été dit depuis mars

Gérard Depardieu prend donc fait et cause pour les migrants, lui qui est un vrai globe-trotteur. Il raconte d’ailleurs dans son livre ses anecdotes de voyage en Arabie Saoudite, en Ouzbékistan, en Ethiopie et en Algérie. L’homme qui a campé Obélix dans le film Astérix et Obélix contre César a aussi laissé choir quelques mots sur le coronavirus en France. A l’en croire, il y a un « paquet d’âneries » qui a été dit depuis mars. L’acteur de 71 ans a ensuite peint le tableau d’une France qui ressemble une « vielle pleine d’arthrite ».

« Il faut commencer par arrêter de faire trop de politique politicienne et essayer de vivre avec ce que l’on a » conseille-t-il à son pays . Gérard Depardieu n’a pas manqué d’évoquer sa rencontre avec Vladimir Poutine le président russe. Il révèle que le chef du Kremlin lui a donné « beaucoup de leçons de géopolitique ».