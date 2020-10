Cinq perroquets du zoo Lincolnshire Wildlife center, au Royaume-Uni ont été isolés par les employés, après avoir proféré des insultes à l’encontre des visiteurs. Cette espèce d’oiseaux venant du Gabon, en Afrique centrale, sont capables de s’attacher émotionnellement à des êtres humains, et peuvent lier de façon intelligente les sons à leurs sens. Le directeur du zoo, Steve Nichols, a confié à la BBC que ce n’est pas la première fois qu’un perroquet du zoo usait de jurons à l’encontre des visiteurs.

« Nous n’en avons jamais eu cinq en même temps »

A l’en croire, plus les perroquets insultaient ces derniers, et les visiteurs riaient, plus cela les encourageaient à en utiliser davantage. « Nous sommes habitués à entendre les perroquets dire des gros mots, mais nous n’en avons jamais eu cinq en même temps. La plupart des perroquets restent silencieux lorsqu’ils sont à l’extérieur, mais pour une raison que l’on ignore, ces perroquets adorent [sortir] » a-t-il confié à au média Associated Press.

« Lorsqu’un perroquet vous dit d’aller vous faire f—-, les gens sont très amusés, a déclaré M. Nichols. Ça nous a fait sourire en cette année très difficile. » a-t-il ajouté.