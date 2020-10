Le professeur Diddier Raoult a réaffirmé les propos qu’il avait eus plusieurs mois plus tôt, concernant la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) en France. Dans une interview accordée sur la chaîne de télévision française, LCI, hier mardi 27 octobre 2020, il a défendu ses prises de position. Au moment où le journaliste l’a questionné sur les éventuelles erreurs qu’il aurait pu commettre, l’infectiologue a réaffirmé ces propos d’autrefois. « Tout ce que je vous ai dit, je l’ai écrit, je l’ai publié et c’est vrai. Point final » a-t-il déclaré.

« Les coronavirus se recombinent et donnent des variants »

« Pourquoi croyez-vous qu’on m’écoute ? C’est parce que je dis toujours ce qui se passe au moment où ça se passe » a ajouté Didier Raoult. S’agissant de la de la deuxième vague qu’il n’avait pas prédit, le microbiologiste a estimé qu’il n’est pas question du même sujet. « Ce n’est pas la même chose. Les coronavirus se recombinent et donnent des variants. Des gens ont fait des infections en mai, puis en août, alors qu’ils avaient des anticorps. Quand je vous avais répondu, ce n’était pas décrit, on ne pouvait pas s’y attendre » a-t-il déclaré. Didier Raoult n’a pas non plus rejeté ses propos concernant l’usage de l’hydroxychloroquine par les personnes atteintes du nouveau coronavirus.

L’infectiologue dit ne pas vouloir effrayer les Français

« On n’a pas eu de mort injustifiable chez les gens qui ont été traités. Ce n’est pas arrivé » a-t-il fait comprendre. Didier Raoult n’a cependant pas manqué de condamner une « dramatisation du permanente du virus », puisqu’il a confié ne pas vouloir effrayer les gens. « Moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Je pense que ce pays vit une erreur dramatique qui est la dramatisation perpétuelle » a-t-il laissé entendre.