Bally Bagayoko rassemble des milliers de personnes à Saint-Denis après les propos racistes de CNews

Le parvis de l’hôtel de ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a accueilli, samedi 4 avril 2026, un rassemblement antiraciste organisé à l’initiative de Bally Bagayoko, nouveau maire La France insoumise de la ville, élu dès le premier tour des municipales du 15 mars. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l’appel, lancé le 29 mars sur le compte Instagram de l’édile, en réaction à des propos tenus à son encontre sur la chaîne CNews.

Une mobilisation après des propos jugés racistes sur CNews

Les 27 et 28 mars, deux intervenants sur CNews, chaîne du groupe Bolloré, ont visé le maire dionysien dans des termes polémiques : le psychologue Jean Doridot l’a associé à la « famille des grands singes », tandis que le philosophe Michel Onfray lui a reproché une attitude de « mâle dominant« . Des propos qui ont déclenché un tollé national. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « injure publique » à caractère raciste, après la plainte déposée par l’élu. Une seconde enquête a été ouverte pour cyberharcèlement. Le préfet de Seine-Saint-Denis a annoncé vouloir se constituer partie civile. CNews conteste, de son côté, que des propos racistes aient été tenus sur son antenne.

Le gouvernement absent, Macron silencieux

Le rassemblement a réuni des représentants de plusieurs syndicats et associations, dont la Ligue des droits de l’homme, SOS Racisme et le MRAP, aux côtés de figures politiques de gauche : Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Sophia Chikirou et Marine Tondelier. Aucun membre du gouvernement n’a fait le déplacement. La ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a justifié son absence par téléphone auprès de Bagayoko, qui a estimé que « sa place était clairement à nos côtés ». Le maire a également dénoncé le silence du président Emmanuel Macron, jugeant qu’il « confirme le fait qu’il n’est pas engagé sur cette lutte ».

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Un prochain rassemblement annoncé pour le 3 mai

Depuis son élection, Bagayoko, né en région parisienne de parents maliens, dirige la deuxième commune la plus peuplée d’Île-de-France, avec quelque 150 000 habitants. La mobilisation du 4 avril s’est conclue par la Marseillaise. L’édile a d’ores et déjà annoncé une nouvelle mobilisation pour le 3 mai, dans la même ville.