Le 03 novembre prochain, Donald Trump affrontera Joe Biden dans le cadre des élections présidentielles américaines. L’actuel président des Etats-Unis espère prolonger son bail pour 4 ans encore à la Maison Blanche et n’envisage surtout pas de perdre face à un candidat démocrate qu’il considère comme le pire de tous les temps. Echouer face aux démocrates serait « dégoûtant » avait-il déclaré.

“La défaite n’est pas une chose acceptable” chez les Trump

Sa nièce Mary Trump a confié à la chaîne CNN que son oncle ne supporterait vraiment pas de perdre le fauteuil présidentiel. Il serait dans « une mauvaise passe » si jamais cela arrivait a déclaré l’auteur de “Too Much and Never Enought” (“Trop et jamais assez”), l’ouvrage dans lequel elle fait des révélations sur le numéro 1 américain et sa famille. La psychologue clinicienne indique par ailleurs que la défaite « n’est pas une chose acceptable » chez les Trump. « Pour gagner, Donald a été formé pour faire tout ce qu’il fallait, que ce soit mentir, tricher ou voler » assure t-elle.

Mary Trump va ensuite critiquer le comportement de son oncle mardi, quand il appelait les femmes de banlieue à voter pour lui. « Les femmes de banlieue, s’il vous plait, aimez-moi » a-t-il lancé. Pour sa nièce c’est un signe de faiblesse qu’il aurait lui-même reproché à d’autres personnes.