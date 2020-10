L’immunologue américain et visage de la réponse du gouvernement contre la pandémie du coronavirus (covid-19), le Dr. Anthony Fauci, a fait savoir que les attaques du président des Etats-Unis, Donald Trump, contre lui, lui importent peu. Pour l’expert âgé de 79 ans, c’est quelque chose qui n’a pas d’importance. Dans un entretien lors du sommet All Market de Yahoo Finance, Anthony Fauci a estimé que ce n’est pas quelque chose dont il devrait se préoccuper.

Il concentre son énergie tel « un laser »

« C’est certainement inutile, mais je ne pense pas que je devrais m’en préoccuper » a-t-il répondu quand les médias lui ont demandé ce qu’il pensait des critiques faites par Donald Trump et son administration à son encontre. Selon l’immunologue, « il y a un temps limité dans la journée ». Cela justifie la raison pour laquelle il concentre son énergie tel « un laser », afin de se focaliser sur une mesure de santé publique adéquate et appropriée. Le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses a par ailleurs mis l’accent sur le fait que son objectif demeure l’éducation du public et «l’espoir que les gens vous entendent et comprennent que l’adhésion aux mesures de santé publique maintenant va faciliter les choses ».

« Il est ici depuis 500 ans »

Notons que ces propos d’Anthony Fauci interviennent à quelques jours de l’élection présidentielle américaine. Pour rappel, plusieurs médias faisaient état de mésentente entre l’immunologue et Donald Trump. Au cours d’un récent meeting de campagne, ce dernier avait déclaré que « les gens sont fatigués d’entendre Fauci et tous ces idiots », avant d’ajouter qu’ : « il est ici depuis 500 ans ». Cependant, Anthony Fauci a balayé du revers de la main ces rumeurs, assurant qu’il ne soutiendra jamais un candidat politique.