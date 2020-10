En Egypte, les dernières années ont été très prolifiques en terme de découvertes d’artefacts, de sarcophages et d’objets d’arts. Le pays qui a vu son secteur touristique sérieusement affecté par les dernières attaques terroristes veut coûte que coûte relancer ce secteur à coup de communication tonitruante.

Sur la toile les dernières découvertes en Egypte ont mis en lumière deux camps diamétralement opposés. On retrouve en effet ceux qui sont ravis et impatients d’aller visiter le futur grand musée égyptien et ceux qui se demandent jusqu’où iront ses recherches.

Musée vs cachettes antiques

Pour cette deuxième categorie d’internautes, deux points sont souvent évoqués :

Les cachettes et tombeaux ne sont-ils pas plus sûrs que des musées? Il faudrait en effet rappeler que pour la plupart des découvertes, les momies avaient été dissimulées au minimum 2000 ans sans violation. Les musées peuvent ils offrir la même sécurité et la même possibilité de conservation? Qu’adviendra-t-il si une guerre éclatait dans la région?

Il faudrait en effet rappeler que pour la plupart des découvertes, les momies avaient été dissimulées au minimum 2000 ans sans violation. Les musées peuvent ils offrir la même sécurité et la même possibilité de conservation? Qu’adviendra-t-il si une guerre éclatait dans la région? Les momies sont avant tout des corps de défunts : certains internautes, à raison s’émeuvent du fait que l’on s’égosille devant le corps de défunts. Pour eux l’argument archéologique ne compte pas surtout que lesdits défunts ont tout fait pour cacher leur sépulture non seulement des voleurs mais aussi des curieux.

L’argument archéologique peut-il prévaloir dans ce cas précis? Difficile de nier le côté historique de ces découvertes, tant pour l’histoire que pour son apprentissage. Mais force est de constater que les dernières demeures de ces illustres pharaons et autres dignitaires égyptiens sont définitivement violées… Il ne reste toutefois plus qu’à leur garantir un espace sécurisé… Pour l’éternité?

À lire