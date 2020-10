En France, on est en train de faire face à une deuxième vague de contamination au nouveau coronavirus. Depuis la fin de l’été, les différentes courbes des contaminations, admissions à l’hôpital et en réanimation augmentent. Le taux de positivité des tests PCR est aussi mis en avant par Santé Publique France. Face à cette augmentation, le ministre de la Santé, Olivier Véran a assuré que le système hospitalier est prêt. Toutefois, la majorité des citoyens français estiment que le président Emmanuel Macron et le gouvernement n’ont pas été à la hauteur de la pandémie.

D’après un sondage Elabe pour BFMTV publié ce mercredi 7 octobre, 61% des français ont estimé qu’Emmanuel Macron n’a pas été « à la hauteur de la situation» depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus. Egalement, une majorité de 55% des Français pensent que leur président n’a pas « pris les bonnes décisions» sur le plan sanitaire. Cependant, sur un plan économique et social,52% pensent qu’il a pris les « « bonnes décisions ».

Les autorités n’ont pas tiré leçons de la première vague

65% des français considèrent cependant que le président, le gouvernement et les autorités sanitaires n’ont pas « tiré les leçons de la première vague» de la pandémie. Pour 59%, Emmanuel Macron «inquiète» (+5 points). 65% le trouver «arrogant» (+3 points), 63% «autoritaire» (+1 point) et «dynamique» (+2 points), et 51% «courageux» (+1 point).

Pour (75%) des français en effet, leur président a eu raison de dire « ce à quoi nous devons nous attaquer, c’est le séparatisme islamiste ». Deux Français sur cinq déclarent également comprendre le terme «séparatisme», au moment 37% pensent savoir de quoi il s’agit «mais ne sont pas sûr» et 22% ne comprennent pas le terme. Par ailleurs, 61% s’opposent au développement de l’enseignement de l’arabe à l’école même s’ils ont approuvé majoritairement et jugent efficaces les différentes mesures prises par le président.