En France, de récents sondages donnent le président Emmanuel en dessous de la barre des 30 % d’opinions favorables. Une baisse drastique dans les sondages que la presse nationale justifie par l’impopularité des mesures prises pour permettre une rentrée sous coronavirus. Pourtant en début de pandémie, dès l’ouverture de la brèche, le président français avait bénéficié de l’effet de rassemblement autour du drapeau.

Comme au moment de toutes crises majeures ; l’opinion publique consciente du besoin de faire front, avait encouragé le leadership et accorder au gouvernement le crédit de la défense des intérêts nationaux. Mais la crise tardait à se résorber et le crédit confiance dont avait bénéficié Emmanuel Macron avait fondu comme beure au soleil. Aujourd’hui, c’était rapportait Le Figaro, 68 % des français qui disaient ne plus faire confiance à leur président, 6 % de plus que le mois dernier.

Une série de réformes qui ne passent pas

Si l’actuel locataire de l’Elysées était coutumier des mauvaises sondages, ce dernier était l’une de ses plus grosses descentes depuis l’affaire Benalla. Il faut dire aussi que son administration était devenue championne des réformes impopulaires. Après les réformes fiscales de 2018, et la crise des Gilets Jaunes, le président Macron à l’automne 2019 faisait avancer un projet de réforme des retraites, pierre angulaire controversée de son programme politique qui s’est également avéré être parmi les plus décrié.

Plus de 800 000 personnes, des avocats aux employés des hôpitaux en passant par les conducteurs de train, étaient descendues dans la rue pour protester le 5 décembre 2019. Jusqu’à la mi-janvier de cette année, les citadins étaient bloqués sans transports en commun, avec jusqu’à 80% lignes de métro fermées ou avec des horaires très réduits. Et Juste au moment où il semblait que la vie revenait à la normale en France, l’épidémie de coronavirus a frappé début mars.

La conséquence de ce corollaire de réformes décriées, était les 29 % d’opinions favorables qu’affichait le compteur de sondages en ce début du mois d’Octobre. Un compteur qui s’il continuait d’afficher de tels tendances, n’auguraient rien de bon pour la LREM en 2022.