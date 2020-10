Emmanuel Macron aurait des astuces qui lui permettent de tenir à bonne heure ses différentes rencontres. Certains de ses collaborateurs ont notamment confié au quotidien francilien en quoi consistent ces différents procédés. On retient des confidences qui ont été faites par un des conseillers de l’actuel locataire de l’Elysée que des «minutes cachées», des «temps réservés» de 10 à 15 minutes sont prévus dans son agenda.Ce procédé permettrait au président français d’être à l’heure dans ses rendez-vous.

“Des minutes cachées” dans l’agenda de Macron

«Quand il fait une sortie publique, il y a par exemple ce qu’on appelle en interne des minutes cachées. C’est-à-dire qu’on gonfle artificiellement la durée d’un trajet entre un point A et un point B. Comme cela, c’est du temps qu’on peut récupérer pour la suite», a confié le conseiller au média français. Ces « minutes cachées » auraient le mérite de permettre au président français de consulter ses messages et de donner des appels quand le besoin se fait sentir.

Avec Macron, “Il faut toujours prévoir large…”

«Mais si on est vraiment en retard, on fait sauter ces moments pour récupérer du temps», a tout de même précisé ce collaborateur du président français. Ce conseiller a confié également que le président n’est souvent pas pressé dans ses différents programmes. Aussi, lors de certains déplacements en provinces, sont-ils obligés de procéder à la modification de certains programmes qui sont proposés par les préfectures. «Mais ils ne savent pas qu’avec lui, il faut toujours prévoir large… alors on rallonge systématiquement», a ajouté le conseiller.

