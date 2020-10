Les nombreuses manifestations contre les violences policières au Nigéria continuent de faire parler dans le pays et au-delà. Un rebondissement inattendu a eu lieu il y a quelques heures en dehors des frontières du Nigéria. En effet, au Royaume-Uni, un des ministres de Boris Johnson a confirmé que son pays avait armé et formé les forces spéciales de l’unité SARS tant décriée dans le pays.

Le ministre britannique en charge des affaires africaines, James Duddridge a fait cette confidence il y a quelques heures. Pour rappelle l’unité SARS est accusée de tortures et d’exécutions extrajudiciaires depuis de nombreuses années. Selon le ministre, des agents de l’unité ont reçu une formation «conçue pour améliorer les droits de l’homme, une formation sur les finances publiques et des ateliers de police communautaire», mais aussi du matériel radio destiné initialement à la police nigériane (le matériel n’avait pas été envoyé à l’unité directement).

Cette révélation vient après la demande d’explication envoyée par la députée Kate Osamor. Après les aveux du ministre, elle s’est indignée auprès de la presse : «Il est choquant qu’au milieu des manifestations mondiales pour mettre fin au SARS, notre gouvernement semble ne pas savoir s’il finançait ou non ces mêmes unités» rappelant que le ministre avait lié tout lien avec la police spéciale nigériane. «Le gouvernement doit maintenant expliquer comment et pourquoi il a estimé qu’il était approprié de former et d’équiper des forces de sécurité qui étaient connues pour avoir participé à la torture et aux exécutions extrajudiciaires»