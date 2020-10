Au Nigéria, la violence des éléments de l’Escouade spéciale de lutte contre le vol à l’égard de la population a fait naître un mouvement dénommé EndSARS (Special Anti Robbery Squad). Les manifestants qui protestent depuis début octobre contre cette unité ont exigé et obtenu sa dissolution. D’autres revendications comme les poursuites judiciaires à l’égard des agents fautifs sont en cours de satisfaction. Il faut dire que cette manifestation populaire est soutenue par les plus grands noms de la musique nigériane, à l’instar de Davido, Wizkid et Tiwa Savage.

Cette dernière a usé de son influence sur les réseaux sociaux pour faire connaître le mouvement à l’international. Dans une vidéo publiée sur Instagram, la chanteuse nigériane a parlé de certaines réalités auxquelles ses compatriotes étaient confrontés et comment ils se battaient pour leur vie. Elle appelera ensuite les stars internationales de la musique comme Beyoncé à se prononcer sur mouvement EndSARS. Cette vidéo de l’interprète de “Dangerous love” a été critiquée par la chanteuse camerounaise Reprudencia Sonkey, plus connue sous le nom de Dencia.

Est-ce que le gouvernement nigérian se soucie de ce que dit Beyoncé ?

Celle-ci a utilisé twitter pour dénoncer cette tendance des Africains “à rechercher une approbation inutile de la part de personnes et de choses qui ne peuvent pas aider”. « Lol parce que le gouvernement nigérian se soucie de ce que dit Beyoncé, la police écoute Beyoncé. Elle a parlé et chanté contre le 1 en Amérique, qu’est-ce qui a changé? Les Africains nous recherchons toujours une validation inutile des choses et des gens qui ne peuvent pas aider » a écrit l’amie de Paul Pogba sur le réseau social à l’oiseau bleu. Notons que Tiwa Savage a travaillé avec la superstar américaine sur son projet “Black is King”.