Sur son site officiel, Guillaume Soro publie une longue interview accordée au quotidien burkinabé l’Observateur Paalga. Dans cet entretien, il s’en prend à Alassane Ouattara, après une question du journaliste qui l’interrogeait. En effet, celui-ci lui demandait s’il pouvait prendre le risque de rentrer dans son pays vu que le président ivoirien estime que sa place est en prison et non dans une campagne électorale.

« Si Alassane Dramane Ouattara estime que je dois être fait prisonnier uniquement parce je suis candidat à l’élection présidentielle de mon pays, on doit se demander quel sort la Côte d’Ivoire devrait réserver à l’homme par qui sont principalement advenus les coups d’Etat et tentatives de coups d’Etat de 1993, 1995 ,1999, 2000, 2001, 2002, et finalement la guerre postélectorale fratricide de 2010-2011 due à son refus de respecter la décision du Conseil Constitutionnel en 2010 ? » a déclaré Guillaume Soro.

Il regrette d’avoir soutenu Ouattara lors de la crise de 2010-2011

Il poursuit en s’interrogeant sur le sort que mérite M Ouattara pour avoir ” occasionné ces deux derniers mois, l’assassinat de plus de 30 personnes et jeté en prison arbitrairement des centaines d’autres ” parmi lesquels figurent des députés opposés à son projet « illégal, illégitime et sordide de 3 ème mandat présidentiel ».

L’homme politique répondra lui-même à ses deux interrogations. Pour lui, M Ouattara est celui qui mérite d’être jeté dans une geôle pour avoir commis tous ces actes. Il est le « plus grand prisonnier ambulant et en sursis de Côte d’Ivoire » a affirmé l’ex chef rebelle qui regrette de l’avoir soutenu lors de la crise de 2010-2011.