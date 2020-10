L’homme le plus riche de la Chine, Jack Ma, a réalisé un grand pas dans l’histoire, avec une grosse transaction boursière. En effet, la société spécialisée dans la technologie financière, ANT Group, dont il est propriétaire, a été introduite en bourse. Cette opération lui permettra ainsi d’avoir une place de choix parmi les hommes les plus riches du monde comme Jeff Bezos et Mark Zuckerberg.

La fortune de Jack Ma surclassera celle de l’héritière de l’Oréal

Avec cette opération boursière, le média américain Bloomberg a estimé que la fortune personnelle de Jack Ma pourrait bientôt atteindre les 71,1 milliards de dollars. Selon le média, cela pourrait donc le positionner à la 11e place des personnes les riches au monde. La fortune de Jack Ma surclassera celle de l’héritière de l’Oréal, Françoise Bettancourt, et du cofondateur de la firme américaine Oracle. Par ailleurs, à en croire les dépôts règlementaires, suite à l’introduction en bourse de ANT Group, Jack Ma détiendra 8,8 % des parts de la société, estimé à plus de 27 milliards de dollars.

Une levée de plus de 34 milliards de dollars

Le lundi 26 octobre dernier, ANT a fait savoir qu’elle effectuera une levée de plus de 34 milliards de dollars. Cela, grâce à deux inscriptions à Shanghai et à Hong Kong. Pour rappel, la société ANT est venue résoudre le problème des prêts sollicités par les particuliers, qui étaient difficiles à cause du mauvais service des banques d’Etat. D’après Zennon Kapron, fondateur de la société de conseil et de recherche en technologie financière, Kapronisa, « la vision [de Ma] depuis le tout début était de permettre aux gens de faire essentiellement mieux et de leur donner les outils pour le faire ». Aujourd’hui, Ant permet aux particuliers de demander et d’obtenir des services concernant de petits prêts.