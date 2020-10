En Guinée on ne connait pas encore le gagnant de la présidentielle du 22 octobre 2020. Mais dans le pays la tension entre les partisans d’Alpha Condé et de Céllou Dalein Diallo est palpable. Chacun dénie déjà à l’autre la couronne de la victoire. Trois personnes sont tombées sous les balles de la police dans des heurts qui ont éclaté dans le pays. Cette vive tension a même été transportée outre atlantique. En France, des opposants au troisième mandat du président Condé ont investi la devanture de l’ambassade de Guinée à Paris pour manifester vivement contre ces résultats qui doivent sortir dans les prochains jours. Ils pensent que l’opposant Dallein Diallo est le vainqueur et son adversaire au pouvoir veut lui voler sa victoire.

La manifestation a vite dégénéré. Les forces de l’ordre ayant pour mission de sécuriser la représentation diplomatique ont essuyé des jets de projectiles. Les manifestants vont ensuite être dispersés à coup de gaz lacrymogène. C’est du moins, ce qu’indique un journaliste de Russia Today qui était sur place.

Ici à Paris, devant l’ambassade de la Guinée, ils sont nombreux, les guinéens et sympathisants, qui dénoncent la manière dont le président @alphacondepresi veut confisquer le pouvoir. C’est un combat légitime de leur part. Mais l’affrontement, avec les policiers est imminent 😨😨 pic.twitter.com/hIK6030cKB — Dr. Boubacar DIAMÉ (@boubacarparis) October 22, 2020

Des mouvements de foule du genre ont été constatés devant l’ambassade de Guinée à Londres , à Bruxelles, au Libéria et au Sénégal. A Londres par exemple les manifestants ont vandalisé la représentation diplomatique. Cette mobilisation des guinéens de France a perturbé le transport en commun dans la ville lumière. La ligne 2 qui relie Dauphine aux stations des Charles-de-Gaulle-Etoile, a par exemple été bloquée pendant un moment.