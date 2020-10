Il y a quelques jours, le ministère arménien de la Défense a annoncé qu’un F-16 Fighting Falcon turc avait abattu un avion d’attaque arménien SU-25 Frogfoot au-dessus de l’espace aérien arménien. La Turquie a depuis nié cette allégation, insistant sur le fait que ses forces armées n’étaient pas directement impliquées dans le conflit. Ce samedi, les autorités militaires arméniennes annonçaient cette fois que, c’était elles qui avaient abattu trois avions de l’armée de l’air azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh. Des informations tout de suite démenties par Bakou.

Entre annonce et démenties…

Le conflit armé entre les deux états voisins, semblent faire également rage sur le plan médiatique. Entre accusations de violation de souveraineté et publication de supériorité militaire, Bakou et Erevan se faisait aussi la guerre via les médias. L’annonce d’il y a quelques jours concernant l’abattage du SU-25 arménien, avait eu le mérité d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les velléités turques à soutenir Bakou. Et depuis, cette implication de la Turquie avait fait l’objet d’un point à l’ordre du jour au sommet spécial du conseil européen les 2 et 03 Octobre derniers.

Ce samedi encore, le ministère arménien de la Défense rapportait que trois avions de l’armée de l’air azerbaïdjanaise avaient été abattus au Haut-Karabakh. L’un, le matin, et les deux autres quelques minutes plus tard. Un message diffusé via Facebook par l’attachée de presse du ministère arménien de la Défense Chouchan Stepanian.

Une information bien évidemment démentie par son homologue de Bakou. Vaguif Darguiakhly à la presse avait confié qu’Erevan s’était livré par cette annonce à de la “désinformation”. Aucun avion, selon les autorités azéries, n’aurait été abattu et qu’en revanche, c’était plutôt la partie arménienne qui ne cessait de subir de fortes pertes en matériels de guerre.