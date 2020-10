Le 45è Président américain est infecté au Coronavirus. C’est via les réseaux sociaux que l’actuel président américain en campagne pour sa réélection a fait cette année. En effet, à travers un tweet, Donald Trump a annoncé que lui et la première dame ont été testés positifs tard dans la nuit de Jeudi à Vendredi. Ce samedi on apprend que le président américain Donald Trump a été admis dans un hôpital ou il suivrait un traitement expérimental à en croire des sources dignes de foi.

Mais avant son admission, des médias internationaux annoncent ce samedi que l’étoile du milliardaire américain à la tête du pays depuis 4 ans a été vandalisée. Trump qui a été aux commandes de l’émission «The Apprentice» de 2004 à 2015 a obtenu son étoile sur cette fameuse avenue en 2007.

Ce serait dans la matinée du vendredi 02 Octobre, seulement quelques heures après l’annonce du magnat de l’immobilier, que l’étoile à Hollywood a été vandalisé. Une nouvelle fois endommagée, l’étoile sera remplacée assure la Ville d’Hollywood. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Pour tout dire, c’est la troisième fois que cela se produit après les deux premières fois en 2016 et 2018.