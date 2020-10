Il a relevé un défi qui lui vaut d’être arrêté par la police. Ce jeune de 15 ans a mis le feu à son école située à Laval, une ville canadienne du Québec. Le défi lui a été lancé sur Instagram. En effet, à cause de la crise sanitaire, les élèves de l’école secondaire Curé –Antoine-Labelle, viennent suivre les cours par groupe, un jour sur deux. Ils décident alors de former deux clans appelés le gang des journées paires et le gang des journées impaires. « Ils se font la guerre comme ça, à savoir qui va faire le plus gros dégâts dans leur journée » explique Linda Brassard, une mère d’élève. Dans la journée du jeudi 15 octobre, ils ont aspergé les escaliers de désinfectant.

Une enseignante intervenant dans l’école a perdu l’équilibre et s’est gravement blessée. Un peu plus tôt, c’est un incendie qui s’est déclaré dans l’établissement, provoquant des dommages évalués à 80 mille dollars. Trois personnes ont également été blessées. La veille, les toilettes de l’école avaient déjà pris feu. Face à ces agissements la directrice de l’établissement a fait passer un message aux élèves hier vendredi 16 octobre pour les avertir des conséquences de leur entreprise.

” Il y en a qui se moquait de ça “

Il faut dire que la vidéo de l’enseignante qui s’est gravement blessée à cause des désinfectants mis dans les escaliers a été publiée sur les réseaux sociaux par un élève témoin de la scène. « Il y en a qui se moquait de ça » regrette la mère d’élève. Le moins qu’on puisse dire c’est que les jeunes ne semblent pas prendre conscience de la dangerosité de leurs agissements.

« YO l’groupe impair a un point, on va pas se laisser faire…demain c’est dynamite qui se donne » peut-on lire dans un message dévoilé par TVA Nouvelles. La mère d’élève a déjà dit qu’elle n’envisageait pas envoyer son enfant dans l’école malgré les assurances de la direction de l’établissement qui lui a promis de veiller au grain. « Je ne crois pas que tout est réglé par magie. C’est impossible, c’est trop gros » a-t-elle déclaré.