En fin du mois dernier, la Commission européenne avait présenté aux pays membre de l’Union européenne (UE), un pacte sur la migration et l’asile qui vise à réformer l’asile sur le continent. Malheureusement, le pacte n’a pas reçu bon accueil auprès de la présidente du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen. Lors d’une conférence de presse au siège de son parti à Nanterre ce vendredi, la candidate à la présidentielle a annoncé le lancement d’une campagne contre le pacte qu’elle a qualifié de « véritable pacte avec le diable » qui mènera au « suicide de l’Europe ».

D’après la dirigeante de l’extrême droite, « l’immigration concernée par le pacte est une immigration de peuplement qui ne repartira pas, destructeur » et « va compromettre l’équilibre économique, social et culturel de nos pays ». D’après Le Pen, ce pacte provoquera également, « la ruine de nos systèmes sociaux, l’aggravation du chômage, de la crise des logements, une augmentation de la délinquance et des conflits communautaristes, l’avancée de l’islamisme et des risques terroristes et la remise en cause de nos valeurs de civilisation » a-t-elle dénoncé.

“Reprenons les clés de l’Europe et de la maison France ! “

L’Union européenne a « confié les clés de la porte moyen-orientale à la Turquie qui désormais nous fait du chantage à la submersion. Aujourd’hui, elle s’apprête à ouvrir grandes les portes de la maison Europe sur le Tiers-monde. Reprenons les clés de l’Europe et de la maison France ! », a-t-elle lancé.

1 million de signatures

Pour empêcher l’accomplissement de ce plan de ‘’subversion’’, Marine le Pen pense pour sa campagne, mobiliser en France, « tous les élus locaux et nationaux, quelle que soit leur étiquette ». Sur le plan européen, le Rassemblement national compte faire campagne avec ses alliés au sein du mouvement européen Identité et Démocratie. “SaveEurope”, c’est le mot d’ordre qui sera lancé pour la campagne dans le cadre de laquelle le parti compte obtenir 1 million de signatures pour une pétition.

