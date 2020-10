A la faveur d’un entretien qu’il a accordé à la chaîne Al-Arabiya, un haut responsable saoudien s’est prononcé sur le conflit israélo-palestinien. Il s’agit en effet du prince Bandar ben Sultan ben Abdelaziz Al Saoud. Pour l’ancien ambassadeur de Riyad aux Etats-Unis, les responsables palestiniens ont commis une erreur stratégique en choisissant comme principaux alliés au Moyen-Orient, l’Iran et la Turquie. Pour lui, «les dirigeants palestiniens en sont venus à considérer Téhéran et Ankara comme plus importants que Riyad, Le Caire, le Koweït, Abou Dhabi, Manama et Mascate».

La posture de l’Iran et de la Turquie

Cette erreur serait intervenue suite aux différentes positions adoptées par la République Islamique d’Iran et la Turquie par rapport au conflit israélo-palestinien. «L’Iran et la Turquie sont entrés sur la ligne des tensions du conflit israélo-palestinien en prétendant servir la cause palestinienne et en criant sur tous les toits qu’elle était leur première cause et que Jérusalem était leur premier objectif», a fait remarquer l’ancien secrétaire général du Conseil de sécurité nationale d’Arabie saoudite.

Riyad devrait soutenir la Palestine selon le prince

Il s’est par la suite interrogé sur comment appréhender le conflit palestinien si d’un côté il y a la Turquie et de l’autre l’Iran. Mais pour l’ancien ambassadeur de Riyad aux Etats-Unis, l’Arabie saoudite «devrait continuer à soutenir la cause palestinienne et à faire face à Israël, tout en renforçant sa sécurité nationale et ses intérêts stratégiques».