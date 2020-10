Alors que le débat autour de l’Islam continue de faire rage depuis le meurtre du professeur d’histoire Samuel Paty, l’ambassadeur de la France près de la Suède a invité à ne pas tomber dans le piège dressé par des « islamistes radicaux ». En effet, Étienne de Gonneville a profité d’une interview qu’il a accordée à la télévision nationale suédoise SVT pour faire remarquer qu’en réalité, la religion musulmane occupe une grande place dans la société française.

“L’islam, deuxième religion de France”

«Tout d’abord, la France est un pays musulman. L’islam est la deuxième religion de France. Nous avons entre quatre et huit millions de citoyens français qui ont un héritage musulman», a déclaré le diplomate français lors de l’interview. Il s’est par la suite évertué à expliquer qu’il y a une différence entre celles et ceux qui poussent certaines personnes à commettre des crimes au nom de la religion et ce que véhicule l’Islam en lui-même.

Une différence entre le terrorisme et l’islam

Il est donc pour Étienne de Gonneville nécessaire de faire la part des choses et de ne pas faire un mélange entre le terrorisme et l’islam. «C’est le piège que les islamistes ont tendu pour que nous tombions dedans. […] Al-Qaïda* et sa propagande utilisent les caricatures de Charlie Hebdo pour détourner la conversation de ce qui est en fait le terrorisme vers autre chose», a laissé entendre l’ambassadeur de la France près de la Suède.