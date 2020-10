Les Forces armées russes sont mieux équipées, plus performantes et seraient plus aptes que jamais à tout combat. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport publié par l’Institut international d’étude stratégique de Londres. Le document dénommé «Russia’s Military Modernization: An Assessment» rendu public ce mercredi indique notamment que ce résultat a été obtenu après plus d’une décennie d’investissements et de réformes. Il met l’accent sur l’efficacité des Forces armées russes contemporaines.

Progrès de l’armement nucléaire et bien d’autres

Ce rapport qui a été rédigé par les experts a attiré l’attention sur l’amélioration qui a été rencontrée au niveau de l’armement nucléaire et des forces aérospatiales russes. Des progrès ont également été notés au sein des Forces terrestres et navales. Il y a quelques temps, le pays dirigé par Vladimir Poutine avait à plusieurs reprises annoncé qu’il ne pense nullement attaquer un pays. Son but ultime serait de procéder au renforcement de son armée pour se protéger d’éventuelles attaques.