Zea mays, le maïs est un végétal hors du commun gratifié d’un potentiel extraordinaire. Tout d’abord, il est important de porter une attention spéciale sur le maïs car à lui seul il a plusieurs profil différents. En premier lieu, la taille varie de son épi de 2,5 à 30 cm, ses feuilles élégamment dressées sur la tige aussi dont le nombre va jusqu’à 50. Ensuite viennent les nombreuses variantes de ses graines (cornée, dentée, pop, cornée-dentée), leurs couleurs (blanc, jaune, roux, noir violacé), leurs poids et même la structure des graines (vitreuse, cirée, etc.). De plus, zea mays présente une adaptabilité à des milieux aux critères diversifiés dont les climats (de semi-arides à très humide), les niveaux d’altitude variés (jusqu’à 4000 mètres).

De l’épi à la rafle de maïs

Sur l’épi, se trouve l’inflorescence femelle du maïs sur laquelle sont implantés les épillets femelles qui vont devenir des graines à la maturité (Soviwadan et al., 2019). Une fois jugé mature, l’épi selon le besoin final ou le produit à fabriquer, est détaché de la plante et est souvent débarrassé des graines. Bien souvent en Afrique on se débarrasse des graines du maïs de plusieurs manières mais aussi après leur consommation directe sous la forme de maïs grillé ou braisé au charbon. Dans tous les cas, il en reste une tige spongieuse avec les traces de la cavité des graines retirées, appelée : la rafle du maïs. Certains la qualifie de tronc. En fait la rafle du maïs est l’axe central de l’épi du zea mays. Mais malheureusement, la rafle de maïs est encore considérée comme un résidu agricole alors qu’elle n’en est pas un. En effet, aussi incroyable que cela puisse vous paraître la rafle de maïs est recyclable et utile à 100%. Ne soyez plus étonné de ne pas voir le maïs de la même manière dorénavant !

Rafle de maïs, un produit très peu exploité mais aux avantages biologiques extraordinaires

La rafle de maïs est une partie dont la concentration en anthocyanes (anthocyanosides), des pigments naturels est au maximum sur le maïs. Par exemple elle contient plus de pigments que les grains et la farine qu’on obtient. Cette différence de concentration en anthocyanes s’explique par exemple par le prix de la rafle de maïs sur le marché par exemple qui vaut même plus cher que la farine de maïs. Il ne fait donc pas être surpris de remarquer que certaines communautés africaines mangent le maïs cru avec la rafle ! Car pour votre information la rafle de maïs a une concentration en nutriments supérieure à celle de ses graines. La rafle de maïs a donc de multiples usages à savoir. La rafle de maïs est exploitée dans une large variétés d’industries : en santé, nutrition animale, dans le traitement des surfaces, la fabrication des litières pour animaux écologiques plus absorbantes et en cosmétiques.

Elle est recherchée aujourd’hui pour la fabrication de produits industriels innovants : bio-plastiques, la conductivité thermique, biocontrôle et les liants (colle). Dans le cas de liants, avec la poudre tannique la rafle de maïs permet d’améliorer les propriétés physiques et mécaniques des liants à fabriquer (Soviwadan et al., 2019). La rafle de maïs est également un ingrédient important de la fabrication complexe du biochar, une matière organique de pyrolyse qui permet de maintenir le carbone au sol, de mieux gérer les déchets organiques, produire la biomasse (énergie) et de faire des fertilisants efficaces (Abiven S., 2010 ; D. K. Boris Merlainde et al., 2015 ; Deem et Crow, 2017). Par ailleurs, une jeune béninoise Nassidatou KOSSOKO exploite uniquement ces rafles de maïs dans des ballottes pour produire des champignons ostreatus nutritifs et bénéfiques pour la santé. Les vertus de ces champignons servent d’exhilir de jeunesse, de désintoxifiant naturel du foie, de complexe de la vitamine B (B1 à B12) comme des 8 acides aminés indispensables à la santé humaine, etc.

Attention aux inoculum !

Il est important de prêter une attention particulière à la récolte des graines de maïs car une récolte tardive favorise l’installation des germes. Sinon il faut sécher le maïs pour réduire l’humidité car certaines conditions météorologiques tropicaux et humides sont favorisent la multiplication et la libération des spores. Les rafles de maïs sont par exemple pilées pour protéger les grains de maïs stockés dans des jutes mais attention à utiliser des rafles saines sans champignons responsables des moisissures de l’épi du maïs (spores, microconidies, macroconidies) surtout à leur contact au sol. Dorénavant vous ne laisserez plus traîner vos rafles de maïs.