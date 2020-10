Ce vendredi, les deux principales factions belligérantes en Libye ont convenu d’un cessez-le-feu. Les deux parties ont signé l’accord au siège des Nations Unies à Genève après une réunion d’une semaine. Des pourparlers entre les délégués du Gouvernement internationalement reconnu d’Accord National (GNA) basé à Tripoli, la capitale, l’Armée nationale libyenne (LNA) dirigée par Khalifa Haftar et basée dans l’est du pays, et les partenaires internationaux. Mais selon le président turc, Tayip Erdogan, partie prenante dans le conflit, cet accord n’était pas fait pour durer.

Erdogan critique le nouvel accord

Après une médiation menée par l’envoyée de l’ONU Stephanie Turco Williams cette semaine, la Commission militaire mixte « 5 + 5 » (5 officiers supérieurs choisis par le GNA + 5 officiers supérieurs choisis par Haftar) a atteint ce que l’ONU a qualifié de « tournant important vers la paix et la stabilité en Libye ». Selon l’accord, les forces de première ligne retourneront dans leurs bases et toutes les forces étrangères et mercenaires se retireront dans les trois mois.

Mais si la communauté internationale pense pouvoir se réjouir d’un cessez-le-feu âprement négocié ; le président turc déclarait ce vendredi à la presse de son pays, qu’il ne pensait le nouvel accord viable. Pour Erdogan parce que l’accord n’avait pas été conclu à un haut niveau, il n’avait que peu de chances d’être suivi sur le terrain.

Ankara répondant à un appel du Gouvernement d’Accord National de Fayez el-Sarraj était vigoureusement intervenu dans le conflit conseillers militaires, drones et mercenaires syriens. Il est à noter cependant que la Libye a une longue histoire d’initiatives de paix ratées. Et Pour de nombreux observateurs, ce nouvel accord aurait plus de chance de perdurer si les alliés externes à chaque camp aident au respect strict des termes de l’accord.