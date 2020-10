14,1 millions de dollars américains. C’est du moins le coût du projet qui a été confié à l’entreprise de télécommunications Nokia par la NASA. Cette collaboration vise en effet à déployer sur la Lune un réseau 4G/LTE et dans la mesure du possible effectuer une transition vers la 5G. Selon l’annonce qui a été faite par la NASA, il s’agira du « premier système de communications 4G/LTE dans l’espace ».

Permettre des communications sur la surface lunaire

« Le système pourrait permettre des communications sur la surface lunaire sur de plus grandes distances, avec une vitesse accrue, et plus de fiabilité que les standards actuels », a notamment précisé le communiqué de l’agence fédérale américaine. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un programme dénommé Tipping Point de la NASA. L’enveloppe financière déboursée pour sa réalisation est estimée à 370 millions de dollars.

Faire avancer la recherche…

Le programme a pour objectif de faire avancer la recherche et le développement dans le domaine de l’exploration spatiale. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la division de recherche et développement de Nokia, Bell Labs, a essayé de donner plus de détails sur le projet. On retient de ses différents éclairages que l’objectif est de permettre le contrôle à distance de véhicules lunaires et la diffusion de vidéos en haute définition à partir du satellite naturel de la Terre.