Le leader de l’opposition malienne Soumaïla Cissé a été libéré après 6 mois de captivité aux mains des terroristes. Il avait été kidnappé le 25 mars 2020 alors qu’il était en campagne électorale pour les législatives dans le nord-ouest du Mali. Lors d’un entretien accordé au média d’Etat français, RFI, le leader de l’opposition s’est dit heureux d’être à nouveau libre après tous ces 6 mois de conditions dures de détentions.

« Les conditions étaient extrêmement primaires, le climat est austère, l’isolement permanent, » a révélé l’opposant. Pour lui, les moments les plus difficiles ont été ceux du début. Il était totalement coupé du monde, il n’avait personne à qui parlé. En général, c’était des moments très difficile pour lui, où il fallait s’armer de courage pour pouvoir surmonter les difficultés.

“J’étais dans une sorte d’isolement”

« Surtout au début, vous n’avez absolument aucune nouvelle. La radio m’a beaucoup aidé, ça je l’avoue (…). Et puis, j’étais dans une sorte d’isolement, parce qu’ils vous mettent à côté, sous les arbres quelque part, il n’y a pas de communication, vous n’êtes pas ensemble, vraiment, vous êtes à 100-200 mètres d’eux. Et puis on peut passer toute la journée sans dire un mot à qui que ce soit, sauf le mot qu’ils connaissent tous maintenant, « merci beaucoup’’ » révèle-t-il.

“Je n’ai jamais vu une agglomération”

Par ailleurs, l’opposant a indiqué n’avoir jamais dormi dans une chambre et n’avoir jamais vu de ses yeux, tous les six mois durant, une agglomération. « Je n’ai jamais vu une agglomération, je n’ai pas vu une maison. Donc, on dort dehors. Quand il y a de l’orage, on essaie de rentrer quelque part sous un arbre. Et puis, bon, j’ai pris ça plutôt du bon côté… La plupart de ceux qui étaient autour de moi n’étaient pas des décideurs en fait. (…). J’ai fait plus de vingt lieux de résidence pendant cette période…, et c’est un système très très décentralisé en fait et très atomisé, » a-t-il confié.

