Neymar, meilleur buteur de l’histoire du Brésil. En effet, l’attaquant parisien a marqué un triplé mardi dernier, à l’occasion du match opposant le Brésil au Pérou. Une victoire nette et sans bavure, qui permet à la star auriverde de devenir, seul, l’attaquant le plus prolifique de l’histoire de la sélection nationale.

Pour autant, Neymar a plusieurs fois été critiqué. Or, ce dernier a pu compter sur le soutien de Ronaldo, le vrai, qui n’a pas hésité à le féliciter. Après l’avoir mentionné sur Instagram, Ronaldo a tenu à avoir un petit mot pour son digne successeur. Très heureux, ce dernier s’est montré élogieux, affirmant que Neymar pouvait battre de nombreux records et pousser la Seleçao, encore plus loin.

Ronaldo félicite Neymar

Dans son message, Ronaldo affirme que seul le ciel est la limite pour Neymar qui est actuellement en train d’écrire une formidable page de l’histoire du football au Brésil. Affirmant comprendre la pression qu’il peut ressentir, ce dernier a tenu à le célébrer pour la passion qu’il met dans chacun de ses matchs, mais également pour son amour du football, hors du terrain. Il conclura en expliquant être fier de voir un joueur de football brésilien être au sommet.