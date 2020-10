L’Etat d’Ondo au sud-ouest du Nigeria accueillera une grande usine de transformation d’œufs. Cette dernière sera construite par la société agroalimentaire Sunshine Food Processing Concept, et sera en mesure de traiter 500 000 œufs par jour. Le coût total de l’installation de l’usine est évalué à 4,2 milliards de nairas, et la construction se terminera au bout d’un an. Les produits qui sortiront de cette usine sont les œufs et en liquides pasteurisées et en poudre.

Un projet financé notamment par le gouvernement

Les débris issus de la transformation des œufs seront valorisés tout au long de la fabrication de produits alimentaires pour volaille. Notons que le projet industriel sera financé par Imperial Capital Partners et le gouvernement. Ces derniers détiennent de façon respective 45% et 55% des parts de la nouvelle compagnie. L’Etat d’Ondo a l’intention de laisser sa part dans l’entreprise, aux acteurs privés, quand la société sera entièrement opérationnelle.

10 000 emplois seront créés

Notons que le projet industriel sera bénéfique pour les Nigérians, puisqu’il permettra de lutter contre le chômage. En effet, d’après Oluwarotimi Akeredolu, gouverneur de l’Etat d’Ondo, 10 000 emplois seront créés grâce à l’usine. Par ailleurs, cette dernière aidera le pays à réduire de 30 milliards de dollars ses importations d’œufs.