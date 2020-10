L’évêque de Rome s’est prononcé une fois encore sur le sujet relatif aux homosexuels. A la faveur d’un documentaire dans lequel il est intervenu, le Pape François a déclaré que celles et ceux qui ont ces préférences sexuelles devraient pouvoir bénéficier d’une certaine protection de la loi sur l’union civile.

“Ils sont enfants de Dieu…”

« Les homosexuels ont le droit de faire partie d’une famille. Ils sont enfants de Dieu et ont droit à une famille. Personne ne devrait être expulsé ou mis à mal à cause de cela », a insisté le chef de l’église catholique dans le documentaire “Francesco” qui a été sorti ce mercredi. « Ce que nous devons créer, c’est une loi sur l’union civile. De cette façon, ils sont légalement couverts. Je me suis levé pour cela », a-t-il poursuivi. Ces mots du pontife font suite à la déclaration qu’il avait faite à l’issue de l’audience générale du 16 septembre 2020.

“Le Seigneur et l’Eglise aiment vos enfants…”

Selon les informations rapportées par le quotidien La Repubblica sur cette séance, le chef de l’église catholique de rite romain a rencontré Mara Grassi, mère d’un jeune homosexuel pour la rassurer sur l’amour que portent toujours Dieu ainsi que l’église pour son fils malgré ses préférences sexuelles. «Le Seigneur et l’Eglise aiment [vos] enfants car ils sont tous fils de Dieu», avait notamment assuré le souverain pontife lors de la rencontre avec la femme.