Tragique histoire d’une femme qui jeûnait intensément dans un cadre religieux. Plusieurs jours après sa disparition, Tracey Lynn Rieker, une femme américaine de 44 ans a été retrouvée dans un marais en Floride. Sa famille inconsolable a confié qu’elle avait du mal à dormir et ne mangeait presque pas, pis, elle montrait déjà des signes de délire à cause du manque de nourriture.

«Elle était vraiment à fond sur sa mission religieuse. Ce jour-là, quand nous nous sommes levés, la voiture n’était plus là et elle non plus… donc nous avons contacté les autorités…Nous espérons que l’enquête en cours nous donnera bientôt des réponses» a confié son mari Christian. L’enquête confirmera ou non cette thèse selon les autorités

