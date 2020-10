A l’issue d’une réunion du bureau politique tenue ce lundi 26 octobre 2020 au Palais des congrès, le parti Bloc Républicain (BR) a désigné son candidat pour l’élection présidentielle de 2021. La deuxième formation politique pro-Talon à l’issue des dernières élections communales et municipales a porté son choix sur le président en exercice, Patrice Talon. Cette réunion du bureau politique du parti a été élargie aux maires, députés et ministres, militants du BR.

Selon le journal Fraternité, le secrétaire général du parti Robert Gbian a déclaré que «ce 26 octobre 2020, le bureau politique du BR a désigné Patrice Talon comme l’unique candidat du parti pour un second mandat en 2021 ». Le choix a été porté sur l’homme du nouveau départ pour poursuivre toutes les réformes entamées depuis 2016. Car, ces réformes incarnent bien les «idéaux du Bloc républicain et concourent au développement du Bénin ». Et «nous ne pouvons pas trouver meilleur candidat que lui » aurait affirmé l’élu.

Un choix à l’unanimité

D’autres sources renseignent que le choix de Patrice Talon n’a pas connu de résistance lors de cette rencontre de désignation du candidat présidée par secrétaire général national du parti, Abdoulaye Bio Tchané. Le choix Patrice Talon a été fait à l’unanimité par tous les maires, les députés, et les ministres, militants du BR. Cette désignation vient confirmer que Patrice Talon a effectivement pris sa décision comme il l’a signifié dans sa dernière interview accordée à Jeune Afrique. tout porte à croire qu’il est candidat pour un second mandat et ses partis politiques s’activent pour rendre la chose effective.