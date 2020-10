Au cours de sa sortie médiatique de ce mardi 20 octobre 2020, le président du parti en cours de constitution ‘’Les Démocrates’’, Eric Houndété s’est prononcé sur l’envie de Talon de briguer un second mandat et les stratégies mises en œuvre pour. Selon lui, pour avoir réussi à vassaliser les institutions, «Patrice Talon nourrit secrètement l’ambition de revenir au pouvoir ». Il a rappelé les propos de Talon pour montrer la logique du chantre du nouveau départ.

Patrice Talon avait indiqué que «ce qui permet à un président en exercice d’être réélu est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde. C’est la manière dont personne n’est capable de lui tenir tête, d’être compétiteur contre lui. Si vous n’avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. ». Pour Houndété, Talon a déjà compris que sa théorie ne peut prospérer cette fois-ci. Alors, il s’appuie sur des mesures qu’il a prises pour régenter chaque secteur pour envisager s’offrir un second mandat en violation de son serment.

Ainsi, il a décidé de «supprimer les droits de grève aux syndicats afin d’éviter la fronde sociale ». Cette mesure vise aussi à faire taire les syndicats et toute personne pouvant avoir une tendance à la critique. Talon a mis en place ses réformes qui ont porté sur le secteur judiciaire avec «la modification du Code pénal et la création de la CRIET dont les clients, pour la plupart ne sont que des résistants ».

«Dans cet élan de supra hégémonie d’un seul homme sur tout un peuple, la Justice est instrumentalisée et il se susurre, que les juges prennent des décisions qui leur sont rédigées au Palais ». Eric Houndété

Un terrain balisé

Plus encore, l’homme de la rupture a procédé à «la nomination à la Cour constitutionnelle de ses obligés et de ses affidés qui entérinent le vote de toutes les lois même les plus scélérates et liberticides qui leur sont soumises ». Dans le secteur des médias, «tout en sabordant la presse par des contrats », Talon a fait voter la loi portant code du numérique «qui ramène les peines privatives de liberté ».

Enfin, au plan politique, «de potentiels rivaux sont contraints à l’exil et le peuple lui-même réduit à un esclavage de type nouveau ». Et donc, le président de la République a balisé le terrain pour se laisser le champ libre à un second mandat. A en croire Eric Houndété, le parti ‘’Les Démocrates’’ est né dans cet environnement de défis «pour porter la voix du peuple et de tous les opprimés, revendiquer et restaurer la démocratie et redonner espoir au peuple souverain ».