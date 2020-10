Le ministre français de l’Intérieur qui est très à cheval sur les thématiques telles que la laïcité, le séparatisme, et la lutte contre le terrorisme islamiste a profité de son passage sur BFMTV ce mardi pour donner son avis sur les produits halal et casher. Gérald Darmanin a notamment donné l’exemple de certains produits dédiés à une cuisine communautaire dans des supermarchés auxquels on consacre tout un rayon. L’autorité ministérielle indique qu’il est souvent choqué à la vue de ces faits.

Il identifie les débuts du communautarisme…

« Ça m’a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu’il y a un rayon de telle cuisine communautaire, c’est comme ça que ça commence le communautarisme », a lancé le collaborateur de Macron lors de son passage sur BFMTV. « Heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie des lois de la République », a-t-il toutefois précisé pour indiquer qu’il s’agit beaucoup plus de son opinion personnelle.

La part de certaines entreprises

Il n’aura pas manqué de lancer quelques piques aux entreprises qui selon lui profitent de la situation sociale pour orienter leurs affaires. « Quand on vend des vêtements communautaires, peut-être qu’on a une petite responsabilité dans le communautarisme », déclare-t-il « Ce n’est pas parce qu’on a des parts de marché en flattant quelques bas instincts qu’on a rendu service au bien commun », a-t-il poursuivi.