Floyd Mayweather est un athlète ou plutôt un boxeur et parmi les plus célèbre. Aujourd’hui âgé de 43 ans , l’américain a pris sa retraite avec un record sans ombre au tableau de 50 victoires et aucune défaite. Mais surtout le boxeur est l’un des athlètes les mieux payés de la planète, avec une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars. De l’argent, Floyd Mayweather, en a donc à en dépenser et l’ancien boxeur ne s’en prive pas.

Une Bugatti pour Cristiano?

Dans une récente vidéo sur Instagram, le boxeur avait voulu pour ses fans et ses suiveurs, passer en revue une partie de ses possessions en voiture. Et ce fut un long chapelet de marque toutes plus impressionnantes les unes que les autres avec dans le lot de véritables pièces de collection. Une vidéo pour rendre « haineux les jaloux » avait posté le boxeur que les observateurs sportifs avaient surnommé « Money » tant sa capacité à rendre lucratif ses apparitions sur le ring était exceptionnelle.

Et Parmi ses fans , un certain, Cristiano Ronaldo, multiple Ballon d’Or et membre éminent du Club italien de la Juventus de Turin. Les deux athlètes se sont rencontrés il y a quelques années, en 2014, alors que le boxeur s’était expressément déplacé lors de la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis pour rencontrer Cristiano Ronaldo.

Depuis aiment à raconter la presse sportive, les deux athlètes se voueraient une réciproque estime. C’est donc en tant qu’ami et notamment pour saluer sa prospérité, que Cristiano Ronaldo n’a pas hésité à envoyer un commentaire à la vidéo de Mayweather. Dans ce commentaire, CR7, avec un émoticône en clin d’œil disait “Frère, je veux une Bugatti“.

Un Clin d’œil qui ne disait long puisque CR7 a certainement les moyens de s’offrir son véhicule. Surtout depuis que le joueur avait réussi, selon la presse sportive en juin dernier, à intégrer par ses différents émoluments, le cercle très fermé des joueurs « milliardaires ». Le premier joueur de Football à rejoindre dans l’Olympe, Michael Jordan le basketteur, Tiger Woods le golfeur, et Flyod Mayweather le boxeur.