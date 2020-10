La campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre 2020 a démarré ce jeudi en Côte d’Ivoire. Dans les différentes villes du pays, sont affichés des photos du président de la République, Alassane Ouattara, candidat contesté pour troisième mandat. Parmi les quatre candidats qui sont en liste pour les élections, deux, Pascal Affi N’guessan et Henri Konan Bédié, se sont retenus et ont invité au boycott des élections à travers le mot d’ordre « désobéissance civile ».

Chose surprenante qui a retenu l’attention du pro-Soro Mamadou Traoré, dans la ville d’Abidjan, on y trouve aucune photo du quatrième candidat, Kouadio Konan Bertin. « Chers tous, parcourez la ville d’Abidjan. Vous n’y verrez que la photo d’un seul candidat sur les quatre. KKB, le candidat qui a décidé de l’accompagner pour tenter de le légitimer, prétextant un malaise, n’a pas pu mettre d’affiches dans la ville, » a constaté le lieutenant de Guillaume Soro. Pour celui, le fait « cache quelque chose » puisque KKB rencontre en plus ce jour, le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, bras droit du président Alassane Ouattara.

“Ça cache une collusion suspecte”

« Et aujourd’hui, il rencontre le premier des Ministres, l’un de ses supposés adversaires. Ça cache quelque chose de pas clair. Ça cache une collusion suspecte. J’espère me tromper de jugement. Mais il y a quelque chose de pas clair qui circule dans l’air entre KKB et le gourou du Restaurant (Ouattara ndlr), » a estimé M. Traoré. Il faut noter que contrairement aux deux autres candidats de l’opposition, KKB estime que c’est à travers la participation aux élections, que l’opposition réussira à détrôner Ouattara du pouvoir.